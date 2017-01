La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que l’espai de construcció del nou partit dels comuns sotmetrà a consulta la proposta de referèndum que faci el govern per tal de decidir el seu posicionament. En declaracions a Catalunya Ràdio, Colau ha demanat que es doni a conèixer la proposta sobre la que treballa la Generalitat i un cop es conegui la valoraran ‘amb un sistema de consultes i de debat intern’ per tal de prendre ‘posició’. Ha reiterat que els comuns han estat ‘sempre’ al costat del referèndum i ha considerat que l’oposició del govern espanyol no els ha de fer renunciar. Tot i això, ha dit que hi ha sobre la taula el ‘dubte’ de si el govern pot convocar un referèndum amb garanties o si el que es farà és una ‘mobilització’ com la del 9-N. ‘A un referèndum li hem de poder dir referèndum’, ha declarat.

Colau ha assegurat que l’horitzó del referèndum ‘ha de ser possible’ però ha plantejat que a curt termini és ‘difícil’. ‘L’únic dubte que hi ha sobre la taula és si el govern té capacitat a curt termini de proposar una cosa que se li digui referèndum’, ha dit Colau. La batllessa ha afirmat que cal que aquest sigui ‘efectiu’ i ‘compleixi garanties’ i ha reiterat que els comuns continuaran treballant per la consecució d’aquest objectiu ‘més enllà de les discrepàncies polítiques’.

