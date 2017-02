Els batlles d’ICV han qualificat com a ‘extremadament greu’ el judici contra l’ex-president de la Generalitat Artur Mas, l’ex-vice-presidenta Joana Ortega i l’ex-consellera Irene Rigau per haver permès el 9-N, i han apuntat que l’escenari expressa un episodi molt greu en termes polítics i democràtics, ‘sense precedents a l’Europa del segle XXI’.

Els representants d’ICV han volgut recordar que Catalunya ha demostrat ‘en nombroses ocasions” i per via “pacífica i democràtica” la voluntat de tenir capacitat de decidir sobre els seu futur polític. Davant d’això han lamentat que la resposta de l’Estat Espanyol sigui ‘silenciar i judicialitzar aquest procés democràtic’.

Per això han lamentat l’escenari del judici i han volgut mostrar el suport i la solidaritat amb els encausats pel TSJC per la consulta participativa del 9 de novembre del 2014. També han volgut denunciar l’ofensiva del govern espanyol, que a parer dels representants ecosocialistes, utilitza la justícia ‘com a eina política de repressió’. Davant d’aquest fet han exigit una ‘separació real’ de poders a l’Estat ‘com a garant d’una democràcia de qualitat’.

També han donat suport als càrrecs electes tant de la Generalitat com locals investigats per la justícia per promoure l’exercici del dret a decidir i han defensat totes les accions acordades als ajuntaments en base a l’autonomia local relacionades amb aquest exercici.

