Entre dilluns i avui ha començat el curs escolar a tot el país. Els primers estudiants a tornar a les aules han estat els del País Valencià i Andorra, que van començar dilluns. La particularitat d’aquest curs al País Valencià és que hi haurà un 12% més d’inversió per a cadascun dels 764.613 alumnes, i això es tradueix, per exemple, en una reducció del nombre d’estudiants per aula , a 22,5, és a dir, una mitjana de tres menys que no pas fa dos anys.

Al País Valencià, el curs ha començat amb setze centres educatius nous i mil professors nous, segons el conseller d’Educació, Vicent Marzà. També va informar que actualment hi ha 4.508 docents més que no durant l’últim curs de l’administració anterior, la d’Alberto Fabra.

A Andorra, 11.000 alumnes van tornar a omplir les escoles dilluns. Aquest curs s’hi aplicarà el Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea) al batxillerat. Fins ara la reforma educativa s’ha implantat amb èxit al tercer cicle de primera ensenyança i a la segona ensenyança.

Ahir van tornar a classe els 1.562.780 alumnes del Principat. El curs hi comença amb 2.700 estudiants nous i amb 5.514 docents més, un 7% més que no el curs passat. Per compensar l’augment d’alumnes, s’han obert 76 grups nous a P3 i 88 a primer d’ESO que, amb 18.000 incorporacions, és l’etapa que més creix. S’han obert quinze escoles noves, onze de les quals en mòduls pre-fabricats, i s’han estrenat també les instal·lacions d’una escola i d’un institut. L’augment de docents i la construcció de centres nous ha permès de reduir la mitjana d’alumnes per classe: 21 a P3 i a 27,7 a primer d’ESO, una xifra que és 1,3 punts inferior a la de fa cinc anys.

A les Illes el curs comença avui. Hi haurà 165.519 alumnes, una xifra encara provisional, perquè el procés de matriculació no s’ha tancat. Ja hi ha 1.455 estudiants nous, segons que ha anunciat el govern, i 202 nous professors d’un total de 14.977. Del total d’alumnes, 29.927 són d’educació infantil, 68.346 de primària, 41.889 de secundària i 11.961 de batxillerat. Per illes, 130.784 són de Mallorca, 19.595 d’Eivissa, 13.893 de Menorca i 1.248 de Formentera. El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, va dir ahir que, des del curs 2010-2011 fins al curs actual, el nombre d’alumnes a les Illes havia crescut de més de 10.000.

Els 81.667 alumnes de primària i secundària de Catalunya Nord van començar el dilluns 4 de setembre. A la majoria de municipis nord-catalans, les setmanes escolars són de quatre dies.

