El Visa pour l’Image de Perpinyà qüestiona el paper dels mitjans de comunicació en la cobertura dels atemptats. El seu director, Jean-François Leroy, ha assegurat en la presentació del certamen que les imatges de cadàvers i ferits no deixen de ser una via que té l’autodenominat Estat Islàmic per a fer promoció dels seus objectius i té dubtes de si la premsa ha de seguir la línia actual: ‘citar l’atemptat de Barcelona és el meu deure però mostrar fotos d’una carnisseria no n’estic segur’.

Leroy admet que aquesta decisió arriba després d’un procés de reflexió intern on es qüestiona la feina dels periodistes. ‘Alguna cosa falla quan la gent recorda més el nom dels terroristes que el de les víctimes’, detalla. Per aquesta raó, el Visa pour l’Image d’aquest any reduirà la presència d’imatges d’atemptats. Leroy també considera que aquestes imatges ‘tenen valor de testimoni però no sempre qualitat fotoperiodística’. El Visa pour l’Image comença dissabte.

