La fiscalia general de l’estat espanyol ha emès avui un comunicat en què parlava de ‘assetjament i insults’ contra la fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, quan es va acabar el judici pel 9-N a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Magaldi va assistir a les sessions del judici, i divendres, el darrer dia, quan va sortir del Tribunal Superior de Justícia en la pausa per dinar fou increpada per un grup reduït de manifestants.

Però les imatges d’aquells fets, difoses avui per TV3, si bé permeten d’escoltar crits de ‘fora, fora, fora la justícia espanyola’ i ‘fatxa’, no mostren pas cap moment d’assetjament. En tot cas, es pot veure com Magaldi, un cop fora de l’edifici del TSJ, es va girar i va mirar cap als manifestants mentre fumava un cigarret i feia un mig somriure, en una actitud més aviat desafiadora.

Els mossos d’esquadra no van registrar cap incident ni cap denúncia per aquests fets.

