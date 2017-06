‘Las cloacas de interior’ és el nom del documentari produït per Mediapro sobre la claveguera de l’estat que durant els últims anys ha investigat des d’estaments policíacs i sense control judicial polítics independentistes catalans pel simple fet de ser-ne, mirant de trobar draps bruts d’ells. Els periodistes de Público que han revelat una bona part d’aquest entramat han participat en l’elaboració del documentari, que ara per ara, segons diuen els seus responsables, cap cadena de televisió no ha volgut emetre. És el documentari que PP, PSOE i Ciutadans han vetat que es pugui projectar al congrés espanyol en la comissió d’investigació de l’Operazció Catalunya.

L’ex-comissari Villarejo és un dels personatges que no ha volgut aparèixer en aquest documentari, i la compareixença del qual a la comissió de l’Operació Catalunya al congrés ha estat vetada també per PP, PSOE i Ciutadans.

Villarejo, és un personatge que s’ha deixat veure molt poques vegades, que prové de la policia franquista i que ha organitzat un entramat empresarial del qual s’ha servit per fer negoci al marge de la seva activitat com a policia, una xarxa paral·lela parapolicíaca. Aquest diumenge el programa ‘Salvados’ de Jordi Évole n’emetrà una entrevista, i aquest n’és el vídeo promocional.

Més informació, en aquesta entrevista a Carlos E. Bayo: ‘En aquesta màfia, hi participen magistrats, fiscals i el president espanyol’

