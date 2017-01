Maryl Streep ha estat la gran protagonista de la gala dels Globus d’Or aquesta matinada. L’actriu n’ha rebut un d’honorari per la seva carrera i la contribució al món del cinema. Durant el discurs, Streep ha parlat amb duresa del futur president dels Estats Units, Donald Trump.

Concretament, ha criticat el moment en què Trump va fer befa d’un periodista discapacitat del diari The New York Times. Ací teniu el vídeo d’aquell moment vergonyós:

I ací teniu el discurs íntegre de l’actriu nord-americana: ‘Quan ho vaig veure, em va trencar el cor i encara no m’ho puc treure del cap. Perquè no era cap film, era la vida real.’

Tot seguit us oferim la transcripció del moment en què Streep critica Trump:

«Enguany una interpretació m’ha sorprès i m’ha esgarrinxat el cor. No perquè fos bona; no n’era gens, de bona. Però va ser eficaç, va tenir efecte. Va fer que la seva audiència rigués i ensenyés les dents. Va ser aquell moment en què la persona que volia seure en el seient més respectat del nostre país va imitar un periodista discapacitat. Una persona a qui superava en privilegi, poder i capacitat de resposta. Quan ho vaig veure em va trencar el cor i encara no m’ho puc treure del cap. Perquè no era cap film, era la vida real. I aquest instint d’humiliar, quan és interpretat per algú en una plataforma pública, per algú amb poder, traspua en la vida de la resta de la societat. I, en certa manera, dóna permís a la resta de la gent per fer el mateix. La manca de respecte convida a la manca de respecte, la violència incita a la violència. Quan un poderós utilitza la seva posició per humiliar, tots hi perdem.»

Donald Trump, a través del seu mitjà més habitual, Twitter, ja li ha respost. I com acostuma a fer, li ha faltat al respecte. Ha dir que Meryl Streep era una actriu ‘sobrevalorada’ i una ‘servent de Hillary’.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

