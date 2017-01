El Tribunal de les Corts d’Andorra ha admès a tràmit una querella contra el ministre de Finances i portaveu del govern d’Andorra, Jordi Cinca, per presumpte apropiació indeguda, administració deslleial i emblanquiment de capitals. La querella ha estat interposada pel president d’Orfund, Joan Samarra, empresa que va fer fallida degut a les presumptes actuacions delictives de Cinca. En una nota emesa pel bufet d’advocats que ha presentat la querella, els fets delictius relacionen a Cinca amb la sostracció de lingots d’or i diamants procedents de Libèria a una empresa B en benefici propi. La denúncia es va formalitzar davant del Tribunal de Corts atesa la condició d’aforat del ministre.

Segons el lletrat, Joan Samarra va tenir coneixement de l’existència de la societat panamenya, Mariette Holding, el mateix dia que Cinca va fer la roda de premsa explicant la seva implicació en els ‘Papers de Panamà’ a través d’aquesta companyia.

En un comunicat emès en presentar-se la querella, el president d’Orfund assenyalava que ‘la intenció és defensar els seus interessos i denunciar com aquest fet va provocar la fallida de la seva empresa’, a més del conseqüent perjudici patrimonial i moral. Així mateix, Samarra, negava cap vinculació amb la presumpta activitat il·lícita que ara ha estat admesa a tràmit.

