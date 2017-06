La revetlla de Sant Joan fa que aquesta tarda hi hagi carreteres col·lapsades a tot el país. El Servei Català de Trànsit ha informat que sortiran mig milió de vehicles de l’àrea metropolitana de Barcelona i, de fet, a la majoria de carreteres que envolten la capital catalana hi ha retencions en direcció Girona i Tarragona.

La pàgina web del Servei Català de Trànsit ha caigut, probablement a causa del nombre de visites. Però va informant puntualment de les retencions des del seu compte de Twitter.

La situació és especialment complicada a l’AP-7 en sentit Girona, entre el Papiol i Cardedeu. Hi ha trenta-sis quilòmetres de retencions intermitents. En sentit Tarragona, entre Sant Cugat del Vallès i Martorell, hi ha uns vint quilòmetres de cues.

A l’A-2 hi ha uns set quilòmetres de cues entre Sant Boi de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en sentit Lleida.

A la C-31, a les costes del Garraf, s’ha tallat la carretera en els dos sentits a l’altura de la Cala Forn a causa d’un accident. El trànsit s’ha desviat per la C-32. Hi ha retencions a l’entrada i a la sortida de Barcelona i a Castelldefels i Sitges en sentit Tarragona.

Al Maresme, hi ha trams d’aturades a la C-32 entre Vilassar i Mataró en sentit Palafolls. També hi ha problemes a la C-25 perquè hi ha un carril tallat a Arbúcies en sentit nord per un camió avariat.

Al País Valencià, la Direcció General de Trànsit informa que hi ha retencions a l’A-3 a l’altura de Riba-Roja del Túria en sentit València. També n’hi ha a la N-220 a Manises en sentit Paterna, a la V-30 a Quart de Poblet en sentit Paterna i a la V-30 a Xirivella en direcció al port.

A les Illes i a Andorra, el trànsit a la majoria de carreteres és fluid.

Per a seguir l’estat de totes les carreteres al minut, podeu consultar el mapa de la DGT.

