El passat dimecres es va presentar al CAT del barceloní barri de Gràcia la que serà la trentena edició del Festival Folk Internacional TRADICIONÀRIUS, una fita molt important pel que és, sense dubte, el festival de referència de la nostra música popular i tradicional arreu. N’escoltarem les valoracions d’un dels seus màxims responsables, en Jordi Fàbregas, entre d’altres, i us parlarem de l’acte inaugural i d’alguns dels concerts i de les propostes programades durant els propers sis mesos.

Llegir més

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]