L’onda de fred d’aquesta setmana s’ha convertit en un temporal de pluja i vent. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el mal temps no remetrà fins dilluns. S’esperen ratxes de vent potents, pluja intensa i onatge fort a tot el litoral del país. En aquest sentit, els ports de Maó i Ciutadella estan tancats. L’autoritat portuària de València també ha tancat els ports de València i Sagunt. A Begur s’han registrat onades de fins a set metres. Segons la mateixa agència, les onades anira dels quatre als vuit metres durant tota la jornada.

L’alerta per nevades a cotes baixes es manté, però no s’esperen incidències com les dels darrers dies al País Valencià, quan milers de persones es van quedar sense electricitat a Borriana i Requena. En aquesta població encara hi ha sis mil persones sense subministraments. El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha visitat el municipi i ha afirmat que s’obriran oficines per tramitar les reclamacions dels veïns.

Ací podeu veure l’estat de la carretera d’accés a Requena.

❄ Així està la carretera CV-391, entre Requena i Las Nogueras: amb neu fins als 60 centímetres per la cara sur #onadadefred @AEMET_CValencia pic.twitter.com/OVZJqgzZNH — Diputació València (@dipvalencia) January 21, 2017

Tanmateix, la cota anirà pujant fins a situar-se al voltant dels 1000 metres. Encara hi ha una trentena de carreteres secundàries tallades.

Ací podeu veure la previsió d’Emergències pel País Valencià:

Pots consultar l'ACTUALITZACIÓ de les Preemergències Meteorològiques per vents, pluja i neu en el següent enllaç: https://t.co/5KHuE0B26h pic.twitter.com/roFsm3pzIl — GVA 112CV (@GVA112) January 21, 2017

Les Illes serà la zona més afectada per la borrasca aquest cap de setmana, segons el portaveu de l’AEMET, Alejandro Roa. Les ratxes de vent poden superar els 100 km/h. Fins ara, la pluja, el vent i incidències relacionades han obligat a tallar vint-i-dos trams de carreteres a Mallorca. Diversos municipis de l’illa ja han superat els 50 litres per metre quadrat. A Portocolom s’han superat els 80 litres.

El Consell ofereix informació sobre l’estat de les carreteres ací. L’AEMET ha anunciat que mantindrà l’alerta taronja tot el dia.

