Aquest vespre al Teatre Principal de Palma es lliuraran els Premis 31 de Desembre, en el decurs de la Nit de la Cultura 2016, que organitza l’Obra Cultural Balear.

El premi Francesc de B. Moll s’ha concedit al grup Al-Mayurqa; el Josep M. Llompart, a Antònia Vicens: l’Emili Darder, a Joana M. Palou i Sampol; el Bartomeu Oliver, a l’Associació Memòria de Mallorca; el Miquel dels Sants Oliver, al llibre ‘Rebosteria tradicional de Mallorca’, de Bartomeu Arbona i Figuerola; el Bartomeu Rosselló-Pòrcel, a Lucia Pietrelli, l’Aina Moll i Marquès, a Biel Massot i Muntaner, i el Gabriel Alomar, a Ràdio Arrels, de Perpinyà

La gala, presentada per l’actor Joan Miquel Artigues, començarà amb el parlament del president de l’entitat, Jaume Mateu i Martí, i oferirà fragments de l’obra de dansa ‘Mima & Katastrôfic’, de la companyia Augments; un tast de la composició musical ‘Ferments’, de Miquel Brunet, i l’actuació del cantant Joan Dausà.

La gala serà emesa per IB3 Televisió a partir de les 23.20 del mateix dia.

Més informació al bloc de +VilaWeb del president de l’OCB, Jaume Mateu.

