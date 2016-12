El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la reforma de l’alt tribunal, la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC), que inclou la possibilitat d’inhabilitacions en cas d’incompliment de resolucions. La interlocutòria esgrimeix els arguments que ja va donar quan també va desestimar el recurs presentat pel País Basc. Segons l’alt tribunal, les sancions per incompliment de decisions no són mesures sancionadores en el sentit propi perquè la seva finalitat no és imposar una sanció sinó “garantir” el compliment de les resolucions del TC. La sentència de l’alt tribunal ha obtingut tres vots particulars: de la vicepresidenta Adela Asua i dels magistrats Fernando Valdés Dal-Ré i Juan Antonio Xiol.

El govern va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la reforma del TC en considerar que podria alterar l’equilibri i el joc de contrapesos amb la resta de poders de l’estat espanyol establert per la Constitució de 1978.

