‘Catar finança grups terroristes i col·labora amb l’Iran.’ Amb aquesta sentència, l’Aràbia Saudita va començar fa dues setmanes un blocatge econòmic i polític en contra de l’emirat. De seguida s’hi van unir altres països àrabs com el Iemen, Egipte o Bahrain. La crisi, certament, és molt més complicada que el finançament de grups gihadistes, perquè l’historial de Riad no és precisament net.

El conflicte amaga uns interessos molt més profunds, la lluita entre els poders regionals –l’Aràbia Saudita i l’Iran– pel domini del Golf en termes econòmics, però també religiosos: representen les dues grans branques de l’islam, el sunnisme i el xiisme. En aquest sentit, Catar, tot i ser un emirat sunnita, ha pagat molt cara la seva ambivalència, sobretot en política exterior.

La seva aproximació a l’Iran, amb qui comparteix l’explotació de grans bosses de gas natural al Golf, ha estat l’excusa perfecta per a castigar l’emirat díscol. Però, de moment, el blocatge ha aconseguit precisament l’efecte contrari, Doha s’ha aproximat encara més a l’Iran. Teheran ha enviat diversos avions carregats de menjar i ajuda. A més, l’emirat ha intensificat els seus contactes amb un altre actor rellevant del món musulmà i que l’Aràbia Saudita veu amb recel, Turquia.

Fa uns dies, el secretari d’Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, va pressionar Riad perquè exposés les seves demandes per a reconduir la situació. Avui, l’Aràbia Saudita ha fet públic un ultimàtum. En aquest sentit, ha elaborat un llistat de tretze condicions que l’emirat ha d’acceptar abans de deu dies, si vol que s’acabi el blocatge.

Una de les demandes és el tancament de la cadena pública de televisió Aljazeera, que segons Riad és un òrgan propagandístic del gihadisme i crea inestabilitat a la regió. La cadena ha respost que no pensa tancar les oficines i ha assegurat que el document era una intent més de ‘silenciar la llibertat d’expressió a la regió’.

També exigeix la ruptura de les relacions amb l’Iran i el tancament de la base que Turquia construeix en territori catarià. Erdogan ja ha respost que no pensa retirar ni un soldat de la zona.

Kuwait, que fa de mediador en el conflicte, ha lliurat les tretze condicions a Catar. De moment, cap membre del govern no s’ha pronunciat sobre el document, però l’emirat ja ha declarat diverses vegades que no pensa negociar res fins que no es liquidi el blocatge.

Aquestes són totes les condicions:

—Trencar els llaços diplomàtics amb Iran i tancar l’ambaixada iraniana a Doha. Expulsar de Catar tots els membres de la guàrdia revolucionària d’Iran i deixar de cooperar en els àmbits militar i intel·ligència. Oimés, les relacions comercials no poden anar més enllà del marc de les sancions imposades pels EUA i la comunitat internacional.

—Tancar la base militar turca que actualment s’està construint a l’emirat i aturar tota la cooperació militar amb Turquia.

—Trencar tots els vincles amb els germans musulmans, l’autodenominat Estat Islàmic, al-Qaida, Fateh al-Xam (conegut abans com a Front al-Nusra, antiga filial d’al-Qaida a Síria) i Hezbollah. A més, Catar ha de declarar com a ‘grups terroristes’.

—Deixar de finançar i donar suport a tots els individus, grups i organitzacions que han estat declarats com a ‘terroristes’ per l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Bahrain i els EUA.

—Lliurar tots els ‘terroristes’ i fugitius que reclamin l’Aràbia Saudita, mirats Àrabs Units, Egipte i Bahrain. Congelar totes les seves propietats a Catar i proporcionar tota la informació necessària: residència, moviments, finances, etc.

—Tancar la cadena de televisió Aljazeera i totes les seves filials (inclosa la versió en anglès).

—Deixar d’interferir en la sobirania i afers interns dels països veïns. Així com deixar de lliurar la ciutadania a persones en cerca i captura nascudes a l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs, Egipte i Bahrain.

—Pagar compensacions per les pèrdues econòmiques i morts que hagi pogut ocasionar la política exterior de Catar. La quantitat de la indemnització s’haurà de determinar amb coordinació amb l’emirat.

—Catar s’haurà d’alinear en l’àmbit militar, polític, social i econòmic a la resta de països àrabs i del Golf, d’acord amb el pacte que es va signar amb l’Aràbia Saudita.

—Trencar els contactes amb els moviments opositors de l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte i Bahrain. Lliurar informes detallats de tots els contactes anteriors i el suport que s’ha ofert als moviments opositors.

—Tancar tots els mitjans que són finançats directament o indirectament per l’emirat: Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen and Middle East Eye, etc.

—Acceptar totes les condicions en un termini de deu dies. En cas contrari les demandes seran invalidades i el blocatge continuarà.

—Una volta acceptades les condicions, Catar s’haurà de sotmetre a una auditoria mensual durant el primer any de l’acord. El segon es farà un monitoratge cada quadrimestre. Finalment, una auditoria anual durant una dècada.

