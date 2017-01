La Sala Penal del Tribunal Suprem espanyol ha condemnat a un any de presó aCésar Augusto Montaña Lehmann -més conegut com César Strawberry, cantant del grup Def con Dos, com a autor d’un delicte d’enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes. Els fets van ocórrer entre novembre de 2013 i gener del 2014, quan el cantant va publicar diversos comentaris a la xarxa social Twitter, en els quals esmentava, entre altres persones, al funcionari de presons segrestat per ETA José Antonio Ortega Lara, així com als GRAPO.

Amb aquesta decisió, l’alt tribunal revoca l’absolució del cantant que va dictar l’Audiència Nacional espanyol el passat mes de juliol. Considera que van ser missatges d’humiliació i burla que ‘alimenten el discurs de l’odi, legitimen el terrorisme com a fórmula de solució dels conflictes socials’.

Aquests són alguns dels piulets pels quals ha estat jutjat i condemnat César Strawberry:

