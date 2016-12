La Grossa: 09.260 (100.000 euros per bitllet)

S’ha repartit a Blanes i per internet.

2n premi: 34.983 (32.500 euros per bitllet)

S’ha repartit a Campdorà, al Gironès.

3r premi: 20.483 (15.000 euros per bitllet)

S’ha repartit a Barcelona i a Reus.

4rt premi: 27.470 (5.000 euros per bitllet)

S’ha repartit a Reus, a Castelldefels i a Vinyols i els Arcs.

5è premi: 27.719 (2.500 euros per bitllet)

Aquest premi s’ha repartit a les poblacions de Sant Feliu Sasserra, l’Hospitalet i Figueres.

El primer premi de la Grossa de Cap d’Any d’aquest 2016 ha estat el número 09.260 i s’ha venut a Blanes (Selva) i per internet, i per tant, ha estat molt repartit. Cada bitllet està valorat amb 100.000 euros, 20.000 per euro apostat. Els afortunats que tenen butlletes amb el número anterior i posterior guanyaran 1.000 euros, 200 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtindran un premi de 500 euros, 100 euros per euro jugat, mentre que les tres últimes guanyaran 175 euros (35 euros per euro jugat). Les centenes i els dos últims números tenen un premi de 25 euros per butlleta (5 euros per euro apostat). Finalment, si s’ha encertat l’últim número, el premi és el reintegrament.

El segon premi és el 34.983 i s’ha venut al nucli de Campdorà, a Girona. Està dotat amb 32.500 euros, és a dir, 6.500 euros per cada euro jugat. Aquest és el penúltim dels cinc premis previstos que s’ha conegut en el transcurs del sorteig, celebrat aquest dissabte als estudis de TV3. Pel que fa a les aproximacions, els bitllets que tinguin els números anterior i posterior al premiat rebran 325 euros és a dir, 65 per cada euro jugat. Els qui hagin encertat les quatre darreres xifres, rebran 30 euros per euro apostat, és a dir 150. Les tres darreres xifres es premiaran amb 100 euros per bitllet i les centenes, amb 25. Els bitllets amb les dues darreres xifres iguals rebran 10 euros, 2 per euro apostat.

El tercer premi és el 20.483 i s’ha venut a Barcelona i Reus (Baix Camp). Aquest tercer premi està valorat amb 15.000 euros, és a dir, 3.000 euros per cada euro jugat. Sobre els premis de les aproximacions, el número anterior i posterior estan premiats amb 50 euros per euro apostat, és a dir 250. Els qui hagin encertat les quatre darreres xifres rebran un premi de 100 euro per bitllet, mentre que els bitllets amb les mateixes tres darreres xifres, estaran premiats amb 50 euros. Les centenes estan premiades amb 25 euros, i les dues darreres xifres obtindran un premi de 10 euros.

El quart premi és el 27.470 i s’ha venut a Reus (Baix Camp), Castelldefels (Baix Llobregat) i Vinyols i els Arcs (Baix Camp). Està valorat amb 5.000 euros, és a dir, 1.000 euros per cada euro jugat. Pel que fa les aproximacions, les persones que tinguin butlletes amb el número anterior i posterior han estat agraciades amb 100 euros, 20 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtindran un premi de 50 euro, mentre que les tres últimes xifres i les centenes, en guanyaran 25. Les centenes també tenen un premi de 25 euros per butlleta. Si s’han encertat els dos últims números, el bitllet té dret a reintegrament.

I el cinquè premi és el 27.719 i s’ha venut a Sant Feliu Sasserra (Bages), Figueres (Alt Empordà) i Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Està dotat amb 2.500 euros, és a dir, 500 euros per cada euro jugat. En relació a les aproximacions, els afortunats que tinguin els números anterior i posterior al premiat rebran 75 euros, és a dir, 15 per cada euro jugat. Si s’han encertat les quatre últimes xifres, el bitllet rebrà 50 euros de premi, 10 per cada euro apostat. Els qui hagin encertat les tres últimes xifres o les tres primeres, rebran 25 euros, mentre que els bitllets que coincideixin amb les dues darreres xifres en rebran 5.

El sorteig, que s’ha fet a les dotze del migdia, conduit per Marta Carreras i Oriol Soler, col·laboradors del programa ‘Divendres’, i produïda pel Terrat.

Els premis, es podran cobrar fins al 31 de març

Els premis es podran cobrar durant els 90 dies després de la data del sorteig, és a dir, fins al 31 de març del 2017, a qualsevol oficina de Caixabank, o bé a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639, de Barcelona.

Els números que s’hagin adquirit per Internet es cobraran automàticament al compte des d’on es van adquirir els bitllets. Els premis de fins a 120 euros també es pagaran als punts de venda habituals que actualment venen la resta de productes que comercialitza Loteria de Catalunya i als establiments dels supermercats Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal.

