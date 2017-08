Un nou estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha demostrat que el soroll generat pel trànsit provoca tanta malaltia com la contaminació atmosfèrica i considera que si es complissin les recomanacions internacionals d’activitat física, exposició a la contaminació de l’aire, soroll, calor i accés als espais verds es podria evitar cada any el 13% de la càrrega de malaltia de la ciutat, i evitar per tant, 1.700 casos de malalties cardiovasculars, més de 1.300 casos d’hipertensió, al voltant de 850 casos d’ictus i 740 casos de depressió. Es calcula que el soroll contribueix amb un 36% a la càrrega de malaltia, un percentatge superior al que s’atribueix a la contaminació de l’aire.

Segons les dades recollides per ISGlobal, la ciutadania de Barcelona està exposada a una mitjana diària de 65,1 ecibles durant el dia i 57,6 durant la nit, i per tant, se superen els nivells recomanats per l’OMS que són de 55dB i 40dB respectivament. La recerca, publicada a la revista ‘Environment Internacional’, ha estat liderada per la investigadora Natalie Mueller, que destaca que el soroll del trànsit és un problema ‘de primer ordre’ per a la salut, a casa de ‘molèsties i alternacions del son a moltes persones’. Per Mueller, hi ha evidències que l’exposició al soroll durant la nit és particularment nociva perquè afecta els processos de regeneració que es produeixen en el cos durant la fase del son. A més, diu Mueller, el soroll del trànsit s’associa amb la hipertensió, malalties cardiovascular i ictus, per exemple. L’estudi també conclou que el 70% dels barcelonins no fan l’activitat física mínima recomanada per l’OMS i es considera que durant els mesos d’estiu, se superen les temperatures adequades per a la salut. També s’indica que un terç de la població no viu prop d’espais verds. La recerca també assenyala que la càrrega de malaltia provocada per una mala planificació urbana i del transport té un impacte econòmic de més de 20 MEUR en costos per al sistema de salut. Segons Mark Nieuwenhuijsen, coordinador del treball, fins ara es deia que Barcelona és una ciutat sorollosa però no s’havia relacionat amb la salut, per la qual cosa considera necessari actuar ‘de forma urgent’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]