El Sindicat dels Mossos d’Esquadra (SME) s’ha posicionat al costat del major del cos, Josep Lluís Trapero, i del govern en la polèmica al voltant del presumpte avís de la CIA sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils. En un comunicat, han demanat que no es facin debats polítics sobre aquest cas i han assegurat que creuen la versió de Trapero i del conseller d’Interior, Joaquim Forn.

Així mateix, han titllat de ‘roí’ i de ‘falta de respecte absoluta’ insinuar que es podien haver evitat els atemptats. ‘Quan una cèl·lula formada vol actuar, farà mal sí o sí, matant i morint a l’acte’, han afegit, tot recordant que l’atac va ser improvisat després que explotés la casa d’Alcanar on s’hi preparaven explosius. El SME ha lamentat que es vol tirar per terra l’actuació dels Mossos amb un debat ‘estèril i esperpèntic’.

No obstant això, han dit que demanaran la dimissió de Trapero i Forn si es demostra que han mentit. Per últim, el SME ha demanat comunicació i coordinació entre els cossos policíacs ‘sense més ximpleries per qüestions personals i polítiques’ i ha reivindicat que tots els agents tinguin armilles antibales, armes llargues i formació antigihadista.

