El Sindicat de Manters ha demanat aquest dijous que ‘acabi la persecució’ contra els venedors ambulants i ha atribuït les ‘agressions’ patides per alguns d’ells a l’estació de metro de plaça Catalunya a un intent de desgastar el govern d’Ada Colau, ‘amb qui tenen una batalla oberta en la qual utilitzen els manters’.

‘Colpejar els nostres companys a finals d’agost, quan hi ha menys manters que les altres setmanes i després del moment de dol i solidaritat que estem vivint l’únic que busca és crear aquest sentiment de caos i violència per crear notícies i corrents d’opinió que puguin ser instrumentalitzades a favor de la policia i en contra de BeC’, opina el sindicat en un comunicat, on també lamenta que l’alcaldessa també es posi al costat de la policia ‘per no perdre vots’.

Els manters s’han queixat dels cops de porra i de la ‘violència’ que van patir a mans de la Guàrdia Urbana en una estació de metro dimecres, tot lamentant que els mitjans es posin del costat de la policia i no dels ‘més dèbils’. A parer seu, aquestes accions policials ‘responen més a una estratègia política per desgastar i desestabilitzar l’actual govern de Colau’.

‘La policia utilitza els manters per pressionar el govern de Colau i aquesta, en lloc de defensar els drets de les persones migrades i refugiades, es posa més dura amb nosaltres i es posa al costat de la policia públicament per no perdre vots ni simpatia de ningú’, sentencien.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]