El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamat als grups polítics amb representació al parlament que aprovin la nova proposició de llei sobre el cobrament de les pensions dels infants tutelats, que estableix la derogació del dret de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) a quedar-se les quantitats que correspondrien als menors de 18 anys en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec.

Ribó creu que la mesura incompleix el marc normatiu vigent i és discriminatòria i que aquests imports pertanyen als menors tutelats. Per això, afegeix, confiscar-los aquests diners en concepte de despeses derivades a l’atenció es contradiu amb el fet que sigui un servei establert com a gratuït.

Segons el Síndic, s’han rebut una vintena de queixes d’infants i joves ex-tutelats a qui no es va abonar les pensions i prestacions meritades per la Seguretat Social. Les primeres es remunten al 2010 quan la DGAIA va aprofitar l’entrada en vigor de la Llei d’infància, que li permetia quedar-se amb aquests imports per cobrir cost de l’atenció als joves. Fins llavors, la DGAIA tramitava les pensions i prestacions, les acumulava i les entregava posteriorment als joves quan finalitzaven la situació de desemparament o bé assolien la majoria d’edat.

Ara, Rafael Ribó ha demanat als grups polítics que aprofitin l’admissió a tràmit d’aquesta proposició per la seu debat per ‘blindar’ els drets dels infants tutelats i evitar que hi hagi marge de maniobra per a interpretacions de la llei en un sentit i altre.

