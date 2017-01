El Síndic de Greuges valencià ha admès a tràmit les denúncies presentades per una autoanomenada ‘Plataforma Valencianista PLV’ contra els ajuntaments que formen part de la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull, que alhora pertany a la Fundació Ramon Llull.

El mes de novembre passat, la Xarxa, encapçalada pel batlle d’Alzira, Diego Gómez, va demanar més valentia a la Generalitat Valenciana per incorporar-se directament a la Institució Llull.

La Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull va ser constituïda l’any 2008 a Morella (els Ports) –quan n’era batlle Ximo Puig, actual president de la Generalitat Valenciana– per pal·liar l’absència del govern valencià de la Fundació Ramon Llull. Inicialment, era conformada per Morella, Sueca, Gandia i Vinaròs. Avui dia en formen part vora quaranta ciutats, entre les quals algunes d’importants, com ara Alcoi, Burjassot i Onda, i hi ha la voluntat d’incorporar-ne cada vegada més per exercir més pressió sobre el govern valencià.

Vegeu també:

La Xarxa de ciutats Ramon Llull demana valentia a la Generalitat Valenciana per incorporar-se a l’Institut (26-11-2016)

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]