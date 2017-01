La situació al Sàhara Occidental es va degradant ràpidament. L’agost passat el Marroc va provar d’ocupar la Agüera, un punt estratègic del sud del país en poder de la República Àrab Sahariana Democràtica (RASD). Les tropes marroquines volien connectar amb la frontera amb Mauritània i tallar l’única sortida a mar de la RASD. Soldats del Front Polisario van defensar la posició i l’ONU va negociar un fràgil alto-el-foc entre tots dos exèrcits.

Ara les posicions del Polisario i de l’exèrcit del Marroc només les separen cent metres de terreny i cada volta hi sovintegen més els incidents. El Marroc fa volar drons sobre les posicions de les tropes saharianes, que han amenaçat de derrocar-los.

El president i el ministre de Defensa de la RASD han visitat la zona per refermar que volen impedir que el Marroc avanci posicions i asfalti una carretera, com pretenia.

El ministre de defensa de la RASD, Abdallahi Lahbib Balal, explica també que tots els seus moviments són comunicats a les Nacions Unides per tal que la missió encarregada de vetllar per la pau al Sàhara pugui constatar què passa sobre el terreny. El govern saharià ha apujat el to de les crítiques a les Nacions Unides. Balal ha dit que la MINURSO, la missió de l’ONU, ‘és al Sàhara per a organitzar un referèndum d’autodeterminació i no per a mantenir l’status quo‘.

Després de dues dècades de treva, la RASD reforça el seu exèrcit. Com que el conflicte no es resol, cada vegada hi ha més veus dins el Front Polisario que reclamen de tornar a la guerra contra el Marroc. És un moment especialment delicat per als saharians, perquè el Marroc vol que la RASD sigui expulsada de l’Organització per la Unitat Africana, la principal organització internacional de què forma part.

Lagüera és una població pràcticament abandonada a la península de Ras Nuadhibu, una franja de terreny molt estreta, de només quinze quilòmetres, dividida entre la RASD i Mauritània. A la banda sahariana de la península hi ha només la Agüera, mentre que a la de Mauritània hi ha Nuadhibu, una ciutat de més de cent mil habitants, principal port de Mauritània i capital econòmica del país. També és el port des d’on salpen més barques amb emigrants que volen arribar a les illes Canàries. Després de l’acord d’alto-el-foc entre el Marroc i el Front Polisario, la zona restà pràcticament abandonada i només hi vivien grups petits de pescadors. De fet, hi patrullava la policia mauritana, tot i no ser part del seu país.

Aquest conflicte també és important perquè la Agüera és un pas de contraban cabdal, com recorda sempre el Front Polisario. La televisió pública sahariana ha emès sovint imatges de carregaments d’haixix que les tropes de la RASD han confiscat a traficants marroquins.

