El rei Felip VI ha apel·lat aquest dissabte al vespre al respecte a la llei com a base per a la convivència democràtica. Durant el seu discurs de Nadal, el monarca ha afirmat que “vulnerar les normes que garanteixen la democràcia i la llibertat només porta, primer, a tensions i enfrontaments estèrils, que no resolen res; i després, a l’empobriment moral i material de la societat”. En aquest sentit ha reclamat una voluntat “decidida i lleial de construir i no de destruir, d’engrandir i no d’empetitir, d’enfortir i no de debilitar”. En el discurs de la vigília de Nadal, Felip VI ha emmarcat el futur en un temps per “obrir-se al món” i ha descartat que siguin moments “per fractures ni divisions internes, sinó per posar l’accent en allò que ens uneix, construint sobre la diversitat, […] que ningú agiti vells rancors o obri ferides tancades”.

Felip VI, que ha celebrat haver superat una situació “complexa” per la governabilitat de l’Estat, ha reclamat com a “essencial” fer del diàleg i l’entesa l’eina entre grups polítics per aconseguir “consensos bàsics per al millor funcionament de la societat”. “Cuidem i millorem en tot moment la nostra convivència, exigeix respecte i consideració cap als altres”, ha afegit el monarca en una crida a la tolerància en tots els àmbits. “L’exclusió, la negació o el menyspreu al valor de l’opinió aliena no poden cabre a l’Espanya d’avui; com tampoc són admissible ni actituds ni comportaments que ignorin i menyspreïn el dret de tots els espanyols per l’organització de la vida en comú”.

“Vulnerar les normes que garanteixen la democràcia i la llibertat només porta, primer, a tensions i enfrontaments estèrils, que no resolen res; i després, a l’empobriment moral i material de la societat; perquè el progrés, la modernització i el benestar requereixen sempre de convivència democràtica basada en el respecte a la llei, a la voluntat decidida i lleial de construir i no de destruir, d’engrandir i no d’empetitir, d’enfortir i no de debilitar”.

A més, Felip VI s’ha mostrat confiat que els espanyols superaran les dificultats i els reptes en un determinat context: “Si entenem que no vivim temps per tancar-nos en nosaltres mateixos, sinó per obrir-nos al món; ni temps tampoc per fractures ni divisions internes sinó per posar l’accent en allò que ens uneix, construint sobre la diversitat; són temps per aprofundir en una Espanya de braços oberts i mà estesa; on ningú agiti vells rancors o obri ferides tancades; amb raons per a la unió i per treballar junts des de qualsevol lloc del nostre gran país”.

Durant el seu discurs,i en clau econòmica, el Rei ha desitjat que es consolidi “l’esperança de la recuperació” i que permeti crear més ocupació “i de qualitat”. Un nou marc econòmic que permeti tant “corregir desigualtats d’una crisi tan profunda com enfortir la cohesió social, […] que els més vulnerables tinguin la certesa que no es quedaran en la soledat del camí”. En aquest sentit, Felip VI ha aplaudit “els homes i dones que amb esforç sostenen i amb gran dignitat i coratge famílies, vides i feines”. “He vist en molts compatriotes la decisió d’assumir riscos per crear o defensar llocs de feina, i el valor per reemprendre la tasca de veure destruïdes obres fetes amb il·lusió”, ha afegit en defensar també el paper dels treballadors públics i de l’educació. “Estic segur que la nostra memòria col·lectiva reservarà un lloc d’honor pel sacrifici, l’abnegació, la generositat i la superació” de la societat.

