El règim de Baixar al-Assad ha anunciat avui ‘l’alliberament’ de la ciutat siriana d’Alep. Els darrers autobusos carregats de civils han abandonat aquesta tarda la zona oriental de la ciutat i posava fi a l’evacuació de civils. Alep, doncs, torna a estar en mans del president sirià per primera vegada des de l’any 2012, quan els opositors al règim en van prendre el control.

L’exèrcit sirià ha definit aquesta victòria com un punt d’inflexió en el transcurs de la guerra al país, que enfornta des de fa més de cinc anys el govern, els rebels i els diversos grups gihadistes. Alep era un punt estratègic pel règim, que durant les darreres setmanes ha dut a terme una forta ofensiva per fer-ne fora els rebels. Desenes de milers de persones han estat evacuades en els darrers dies, en una evacuació combulsa i interrompuda diverses vegades.

Aquesta victòria del règim no s’entén sense el suport de Rússia, l’Iran i les milícies xiïtes del Líban, partidàries d’Al-Assad i contràries als rebels. El president sirià ha agraït aquest suport i ha afirmat que alliberar Alep dels ‘terroristes’ no només és una victòria per a Síria, sinó també per a aquells actors internacionals que han contribuït a la lluita contra el terrorisme. Durant setmanes prèvies a la ‘reconquesta’, els bombardejos del règim i els seus aliats han matat centenars de persones i han deixat la ciutat completament destruïda.

