El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtónyc, ha reiterat davant l’audiència espanyola que qualsevol art és provocació i ha reconegut que va compondre la cançó contra el rei espanyol a petició del líder de Podem, Pablo Iglesias, per al programa ‘La Tuerka‘. L’Audiència Nacional jutja l’artista per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme.

L’artista ha reconegut que a les seves cançons s’hi manifesta la possibilitat d’atemptats i segrestos contra polítics com el ministre d’Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, o la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. És precisament per aquestes ‘amenaces’ que el fiscal demana tres anys i mig de presó, al considerar que no preval la llibertat d’expressió ni de creació artística.

‘Continuaré dient que els Borbons són uns mafiosos’, ha afirmat Arenas a la porta del tribunal. Així mateix, ha reconegut sentir-se ‘decebut’ amb Pablo Iglesias, qui li va encarregar la cançó ‘El Rei Borbo‘ coincidint amb l’aniversari de la segona república espanyola.

‘No sabia que anomenar algú “fill de puta” suposava quatre anys de presó’, s’ha defensat Arenas. En el seu últim torn de paraula, ha afirmat que es tracta d’un judici ideològic: ‘Ningú em pot dir a qui odiar o admirar’. En aquest sentit, ha defensat les seves lletres emparant-se en la llibertat d’expressió, i ha afirmat que les seves cançons no són amenaces, sinó una forma de provocar pròpia de l’art.

