El PSOE ha considerat “adequada” la crida del rei Felip VI al diàleg, la convivència i el respecte a les idees rebutjant la intolerància i l’exclusió que ha fet aquest dissabte en el tradicional discurs de Nadal. El portaveu dels socialistes, Antonio Hernando, ha destacat que va ser un discurs “mirant més al futur que al passat, amb més contingut social que polític i destacant el que ens uneix respecte de la diversitat i les opinions diferents”.

En aquest sentit Hernando ha volgut posar l’èmfasi en la part socioeconòmica del discurs, subratllant que el PSOE està d’acord amb el monarca quan diu que la recuperació econòmica no es podrà consolidar “fins que no es tanquin” les desigualtats que ha creat la crisi. “La recuperació econòmica serà sostenible quan les desigualtats desapareguin d’Espanya”, ha afirmat el socialista.El PSOE també ha compartit amb Felip VI la seva “bona consideració” pels empleats públics, que són, ha dit Hernando, “fonamentals per mantenir la qualitat i la importància dels serveis públics”. Finalment el partit ha considerat “molt rellevant” la referència del rei espanyol a l’educació “com a peça clau i fonamental per al futur d’Espanya”.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]