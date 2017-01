El PSOE fa avui el Comitè Federal amb l’objectiu de fixar el calendari polític de la formació per al 2017. La gestora que actualment dirigeix el PSOE portarà a la reunió d’avui una proposta de calendari per als pròxims mesos, que haurà de ser discutida amb els dirigents territorials del partit.

D’aquesta manera, la direcció del partit vol treure una data aproximada per celebrar el Congrés Federal que ha d’escollir el nou secretari general. Tanmateix, el portaveu de la gestora, Mario Jiménez, ja va avisar que la convocatòria oficial es farà en un comitè federal extraordinari que encara no té data.

Tot fa pensar que seran Pedro Sánchez i Susana Díaz els dos candidats a dirigir el PSOE. Per ara, cap dels dos ha fet oficial la seva candidatura, però Sánchez va anunciar (el mateix dia que va dimitir) que començaria a fer campanya per a recuperar la secretaria general socialista.

