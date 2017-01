La gestora del PSOE s’ha reunit aquest dimecres per convocar el Comitè Federal el pròxim 14 de gener amb l’objectiu de fixar el calendari polític de la formació per al 2017. De la reunió del màxim òrgan del partit de la setmana que ve sortirà la data “aproximada” del Congrés Federal que ha d’escollir el nou secretari general. Així ho ha explicat el portaveu de l’òrgan de direcció provisional dels socialistes, Mario Jiménez, en roda de premsa al carrer Ferraz on ha afegit que el Comitè Federal de dissabte de la pròxima setmana també servirà per fixar la posició política del partit. A preguntes dels periodistes, Jiménez ha insistit en què el conclave socialista se celebrarà abans de l’estiu.

El portaveu de la gestora, Mario Jiménez, ha explicat que el president de la mateixa, Javier Fernández, sondejarà els secretaris generals de les diferents federacions abans de fixar la data del Congrés Federal i així portar una proposta de calendari al Comitè Federal de dissabte 14 de gener. Un cop els socialistes hagin consensuat la data, la direcció del partit convocarà un nou Comitè Federal, aquest cop de caràcter extraordinari, per fixar definitivament la data i els termes d’aquest Congrés.Jiménez també ha explicat que la reunió d’avui també ha servit per donar llum verda al registre d’una bateria d’iniciatives parlamentàries entre les quals hi ha la sol·licitud de la convocatòria de la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats. “Volem que s’atenguin les peticions que considerem urgents”, ha subratllat.Entre les urgències socialistes hi ha la convocatòria extraordinària de les comissions de Defensa amb la compareixença de la ministra, María Dolores de Cospedal, per donar explicacions sobre el dictamen del Consell d’Estat responsabilitzant aquest departament de l’accident de l’avió Yak-42 on van morir una seixantena de militars.

També troben urgent la compareixença de la ministra d’Ocupació, Fátima Báñez, per donar explicacions sobre l’acollida de refugiats, del ministre d’Exteriors per donar compte de la situació de l’ambaixador espanyol al Regne Unit, Federico trillo, després de conèixer-se l’informe del Consell d’estat, així com la compareixença del ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, per analitzar l’augment de les dades de sinistralitat a les carreteres de l’Estat.

El PSOE i el PSC continuen treballant per garantir una relació “simètrica, equilibrada i lleial”El portaveu de la gestora també ha explicat que les negociacions amb el PSC per refer el protocol de relació entre les dues formacions continuen endavant. “Sobre la taula hi ha totes les qüestions essencials polítiques i organitzatives”, ha manifestat, per afegir que “encara no hi ha res decidit” i que l’avaluació de les converses la faran al final de les mateixes, previsiblement a finals d’aquest mes. Malgrat tot, ha subratllat que la relació futura entre el PSC i el PSOE ha de garantir les condicions de “simetria, equilibri i lleialtat” per tal d’impedir que es puguin produir “disfuncions”. “Al final acordarem allò que sigui millor per garantir el treball conjunt”, ha conclòs sobre aquesta qüestió.

La gestora amenaça amb una resposta “ferma i contundent” als crítics de la nova seu

Mario Jiménez no s’ha mossegat la llengua a l’hora de referir-se als membres de la plataforma Recupera PSOE, que han obert una seu a uns 500 metres del quarter general socialista del carrer Ferraz. El portaveu de la gestora ha amenaçat amb una resposta “ferma i contundent” en considerar que els integrants d’aquest corrent s’han saltat les normes de convivència.Així mateix, ha assegurat que se’ls obrirà un expedient informatiu quan se sàpiga si són militants socialistes i, posteriorment, un de disciplinari que podria acabar amb algun tipus de sanció. També ha explicat que la formació treballa en defensa del nom i de la marca del partit en considerar que la irrupció d’aquesta plataforma ha provocat “una flagrant violació d’aquests drets”. “El Partit Socialista ha iniciat accions civils i es reserva qualsevol altra acció en defensa dels nostres drets”, ha conclòs.

