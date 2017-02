El portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha avalat aquest dilluns que es jutgi l’ex-president de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per ‘desobediència’, i ha atribuït la mobilització independentista a una estratègia de ‘confrontació de legitimitats i d’enfrontament’ per part dels independentistes. ‘Amb aquest espectacle que hem vist ningú guanya i tots perdem. Tan dolent i danyós és per a la imatge del país i per a la nostra democràcia que un ex-president hagi de desfilar pels jutjats per desobeir el TC com la convocatòria de ciutadans a les portes d’un tribunal, el que només pot respondre a una estratègia de confrontació de legitimitats i d’enfrontament, que res ajuda al procés de recuperació del diàleg institucional i de respecte a les institucions’, ha argumentat, alhora que ha reclamat respecte per la llei i no polititzar la justícia.

Jiménez ha reconegut que avui no és un bon dia per a la imatge d’Espanya i de Catalunya, ni tampoc per a la democràcia. Ha assegurat que el PSOE hagués preferit que l’estat espanyol hagués resolt aquest conflicte a través de la política i amb diàleg, i que ‘la resposta no hagués estat només la invocació de la llei i de la justícia’. Ara bé, un cop ha actuat la justícia, ha continuat, ‘només es pot respectar i acatar i els seus procediments’. Els socialistes espanyols han avisat l’independentisme que el procés ‘no arribarà enlloc perquè es planteja per part dels promotors al marge de l’ordenament jurídic i de la constitució espanyola’. Jiménez ha demanat al sobiranisme que ‘no segueixi mentint’, perquè l’ex-president Mas ‘no va als tribunals de justícia per les seves idees, sinó per desobeir el més alt tribunal’. En aquest punt, ha demanat que es posi fi a la ‘deriva independentista’ i que ‘s’assumeixi que qualsevol procés polític ha de fer-se des del diàleg institucional, la profunda entesa i amb el més escrupolós respecte a la llei i a la constitució espanyola’.

