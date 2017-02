El baròmetre del CIS del mes de gener ofereix canvis poc substancials respecte als últims resultats del mes d’octubre. La diferència més significativa és el lleu ascens del PSOE després d’haver superat, o si més no ajornat, la crisi interna originada després del convuls Comitè Federal socialista que va acabar amb la dimissió del secretari general, Pedro Sánchez. Els socialistes guanyen 1,6 punts en intenció de vot, però es mantenen com a tercera força per darrere de Podem. La formació de Pablo Iglesias, juntament amb els seus aliats Compromís-Podemos-EUPV, En Comú Podem i En Marea obtindria un resultat similar a l’anterior baròmetre, 21,7%. Per la seva banda el PP continuaria com a força més votada, amb un 33%, el mateix suport que va obtenir a les eleccions del 26-J-.

Vegeu la columna de la dreta, que és l’estimació de vot que fa el CIS:

En Comú Podem pujaria 0,3 dècimes i es mantindria com la força més votada del Principat, amb un 3,8%, per davant d’ERC (3%) i el PDeCAT (1,7%), que restarien amb el mateix suport. Per la seva banda Compromís-Podemos-EUPV passaria de 3 a 2,6%.

