El PSC ha organitzat un gran acte transversal a Barcelona en record a Carme Chacon, que va morir el 9 d’abril a 46 anys. L’acte, que començarà a les set del vespre, es farà a la Fira de Barcelona i serà presentat pel periodista Xavier Sardà. El lloc no ha estat triat a l’atzar: va ser el pavelló número 2 de la Fira de Barcelona de Montjuïc on Chacon va ser nomenada per primera vegada cap de llista del PSC a les eleccions espanyoles de l’any 2008.

A l’acte assitirà el secretari general dels socialistes catalans, Miquel Iceta i hi coincidiran els tres candidats a les primàries del PSOE, Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi López. També hi seran l’ex-president del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero, l’ex-vice-presidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, les ex-ministres Leire Pajín i Ángeles González-Sinde, entre d’altres.

Durant l’acte es projectaran vídeos amb missatges de persones pròximes a Chacon però que no poden ser a Barcelona com ara la presidenta de Xile, Michelle Bachelet, el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, els ex-ministres Josep Borrell i Bibiana Aido o el periodista Jordi Évole.

L’acte ha estat plantejat perquè hi puguin assistir personalitats de tot l’espectre ideològic que van coincidir amb Chacon durant la seva trajectòria personal, acadèmica, política i institucional. De fet, s’ha fet una crida a assistir-hi a tots aquells que la van apreciar. Amb un acte d’aquest tipus, els organitzadors volen valorar la seva personalitat ‘polièdrica’ i recordar els èxits que va assolir en tots els àmbits de la seva vida.

