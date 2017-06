El ple de l’Hospitalet de Llobregat ha debatut aquest vespre una moció del PP contra el referèndum d’independència del primer d’octubre. La moció ha acabat en un empat a set. Contra el referèndum, hi han votat el PP i Ciutadans. A favor, el PDECat, ERC, ICV i la CUP. El PSC i els dos regidors no adscrits s’han abstingut i, d’aquesta manera, la moció no ha reexit.

La moció presentada pel Partit Popular demanava el ‘rebuig al referèndum antidemocràtic’. El portaveu del PSC ha dit que no volien pas col·laborar-hi institucionalment, però que no tenia sentit la proposta del PP perquè el referèndum encara no s’havia convocat.

Per una altra banda una moció semblant ha estat rebutjada també a Badalona, de nou amb l’abstenció del PSC. La moció presentada també pel PP i Ciutadans ha estat rebutjada amb els vots en contra de Guanyem Badalona, ERC, ICV-EUiA i PDECat i amb l’abstenció dels quatre regidors del PSC.

