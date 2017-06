El secretari d’organització del PSC, Salvador Illa, ha demanat avui al batlle de Blanes, Miquel Lupiáñez, que ‘rectifiqui o matisi’ les seves declaracions en defensa del referèndum de l’1-O i on comparava la relació Catalunya-Espanya amb la de Dinamarca amb el Magrib. ‘Les declaracions del batlle de Blanes són desafortunades i no reflecteixen el pensament del partit’, ha assenyalat Illa, que ha precisat que ja ha parlat per telèfon amb Lupiáñez per demanar-li explicacions. ‘Li he fet evident que les seves declaracions no estan en la línia del pensament del partit i li he dit que les pot matisar o esmenar si creu convenient’, ha insistit el secretari d’organització del PSC, que ha reiterat que un referèndum ‘il·legal i unilateral’ no serà avalat pels socialistes catalans ni per cap dels seus càrrecs electes locals. ‘No hi ha cap inquietud. Estem segurs i convençuts que tothom actuarà d’aquesta manera’, ha reblat Illa.

‘Nosaltres apostem per un nou encaix de Catalunya amb Espanya i els ajuntaments governats pel PSC no han de participar de res il·legal ni unilateral’, ha reflexionat en veu alta el secretari d’organització del PSC, que ha puntualitzat que les declaracions del batlle de Terrassa –que també van causar certa polèmica fa uns dies- ‘estan en la línia amb el que pensa el partit’. De fet, des del PSC no s’ha pensat en ‘cap escenari de sancions’ per a possibles càrrecs electes locals díscols que donin suport activament al referèndum de l’1-O. ‘De moment només estem parlant d’un anunci d’un anunci d’un referèndum, molt soroll i res absolutament nou’, ha ironitzat Salvador Illa, que ha aprofitat l’ocasió per llançar un dard contra el govern de Puigdemont. ‘Hi ha un obvi intent de desplaçar la responsabilitat d’aquesta convocatòria de l’1-O als ajuntaments. És una cosa burda i que cau pel seu propi pes’, ha alertat el secretari d’organització del PSC.

‘Qui vulgui convocar un referèndum que ho faci ja que això no és responsabilitat ni de batlles ni d’ajuntaments’, ha sentenciat Illa.

‘Preparats per a les eleccions’

Paral·lelament, el secretari d’organització del PSC ha anunciat que Miquel Iceta continuarà el procediment per a ser proclamat candidat socialista a la presidència de la Generalitat. ‘Volem estar preparats abans de l’estiu per a la més que probable convocatòria electoral. Per això ens hem fixat com a objectiu arribar a les vacances amb candidat escollit i el nostre projecte electoral molt avançat”, ha detallat Illa. En aquest sentit, el secretari d’organització ha afirmat que en les properes setmanes –probablement a mitjan de juliol- es reunirà el Consell Nacional del PSC per tal de ‘ratificar, si ho creu convenient, la candidatura de Miquel Iceta’.

