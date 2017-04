BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El diputat del PSC al Parlament Raúl Moreno ha considerat que el Govern fa “teatre” amb el referèndum amb actes com el que ha celebrat aquest divendres al Palau de la Generalitat, i ha argumentat que ho fa per tapar els problemes que té per fer una consulta que està fora de la llei, segons ell.

Ho ha dit en declaracions als periodistes abans de participar en una reunió amb el Govern sobre els compromisos que va assumir en el ple sobre pobresa de fa any, en què ha lamentat que la Generalitat no ha complert amb un de cada quatre mesures que la Cambra li va encomanar.

Moreno ha assenyalat que els catalans tenen “problemes molt importants” com són la pobresa i necessiten un Govern que en lideri la resolució, i ha criticat que no és el cas de l’Executiu de Carles Puigdemont, que està més pendent d’altres coses.

El PSC considera que l’acte unitari d’aquest divendres sobre el referèndum evidencia que el Govern necessita “escenificar unitat” davant una realitat que els socialistes veuen evident i és que la flama del procés sobiranista s’està apagant.

Moreno ha afirmat que l’acte sobre la consulta liderat per Puigdemont no ha tingut “cap contingut efectiu”, i li ha demanat que abandoni la via unilateral i torni al diàleg, la negociació i el pacte per evitar un xoc de trens amb l’Estat.

