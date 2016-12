El pla director urbanístic de BCN World ha quedat aprovat provisionalment aquest dimarts a la tarda per la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona per àmplia majoria. El planejament del rebatejat com a Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, ha estat votat en una comissió amb un gran nombre de representants territorials. Amb 26 vots a favor, una abstenció i cap vot en contra, el projecte, redimensionat en diverses ocasions i que difereix molt dels inicis, fa el darrer pas a la seva aprovació definitiva aquest dijous. Durant la comissió s’ha destacat la feina feta des que es va aprovar inicialment el 30 de juny passat, ara fa sis mesos. Durant aquest temps s’ha estudiat i acceptat bona part del contingut de les 16 al·legacions presentades per ajuntaments, plataformes ambientalistes i dels propis operadors -preseleccionats per adjudicar-se una llicència de casino al macrocomplex. Així, un dels canvis incorporats, a petició expressa dels operadors, és la possibilitat de la divisió horitzontal parcel·lària per especialització d’usos.

La divisió horitzontal era una condició marcada per les empreses preadjudicatàries a convertir-se en operadors -Hard Rock, Melco i el Grup Peralada-. ‘El pla director preveu un total de parcel·les en funció dels operadors finalistes que hi pugui haver, que tindran tres mesos per presentar els seus projectes’, ha recordat el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, que ha presidit la comissió territorial. ‘És a dir dins del projecte unitari, podran haver-hi agregacions d’altres empreses; és un model molt innovador, hem hagut d’estudiar molts casos a nivell mundial; no ho prevèiem en el document d’aprovació inicial i se’ns ha fet veure a través de les al·legacions, és quelcom molt necessari i molt normalitzat en aquest tipus de desenvolupaments’, ha afegit Serra.

Aquest és un dels canvis que incorpora el Pla Director Urbanístic (PDU) del CRT després del seu període d’exposició pública. Malgrat estar envoltat de controvèrsia des dels seus inicis, Serra ha destacat la ‘bona acceptació’ i ‘salt qualitatiu’ que finalment ha assolit el projecte que ha de permetre la construcció de complexos turístics integrats al costat de PortAventura. En relació al procés de participació de les administracions sectorials, hi ha hagut un total de 32 informes sectorials -la meitat, favorables totalment. També en aquests sis mesos, s’han atès les demandes dels dos ajuntaments implicats, Salou i Vila-seca, bàsicament en matèria de mobilitat i connectivitat, que han quedat totes recollides en el document.

Des de Vila-seca es reclamava un canvi de l’administració actuant -de l’Incasòl al propi consorci del CRT, integrat pels ajuntaments de Vila-seca i Salou i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda-, inclòs també en el pla aprovat provisional, que recull altres canvis i precisions, com ara l’admissió de l’ús hoteler al sector del centre de convencions i millores en les infraestructures tècniques de subministraments. ‘Recull millores a nivell d’infraestructures, ambientals i qualitatives’ , ha dit Serra. A més, s’ha recuperat el Pla de Millora Urbana (PMU) com a instrument de planejament urbanístic derivat que haurà de concretar l’ordenació de la zona dels complexos turístics integrats.

Amb aquesta aprovació provisional, el PDU encara la recta final de la seva tramitació. Està previst que aquest dimecres el Consorci del CRT faci l’informe previ favorable i, dijous, la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya emeti el darrer informe favorable. Presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, la comissió es reunirà a Barcelona i després el conseller signarà l’aprovació definitiva. Un cop feta la signatura, el pla es publicarà aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i els documents es penjaran a la web del Departament per a la seva consulta.

A partir d’aquí, s’obrirà la segona fase del concurs de llicències. Els operadors preseleccionats tindran 90 dies per presentar els seus projectes. El Govern no descarta que algunes de les empreses aspirants, com ara Hard Rock i Melco, puguin presentar projectes conjunts, tal com ja va admetre el conseller Josep Rull al juliol, qui va preveure que les obres poguessin començar l’estiu del 2017. S’estima que el CRT suposarà una inversió de fins a 2.500 MEUR.

