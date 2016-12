La nova ministra de Defensa espanyola, María Dolores de Cospedal, haurà de renovar pròximament la cúpula militar de l’exèrcit espanyol, començant per qui ha de ser el cap de l’Estat Major de Defensa. El JEMAD (per les sigles en castellà) és el màxim responsable de l’estructura operativa de les Forces Armades i diu la norma no escrita que el càrrec s’assignarà de manera rotativa entre els tres grans exèrcits – Terra, Aire i Armada.

Segons aquesta tradició, ara hauria de dirigir l’exèrcit espanyol algú de l’exèrcit de Terra, ja que l’actual JEMAD és Fernando García Sánchez (de l’Armada) i l’anterior fou José Julio Rodríguez (de l’Aire). Per tant, el nom que té més numeros d’esdevenir cap de l’Estat Major és el del general de l’exèrcit Jaime Domínguez Buj.

Diu d’ell el portal Infodefensa que té un ‘currículum militar brillant’. Aquest valencià de 64 anys destaca per una àmplia experiència en operacions de pau i per haver treballat en llocs rellevants del món militar i de seguretat. Però més enllà del prestigi que pugui tenir en aquest camp, Domínguez Buj també ha fet gala de la seva catalanofòbia.

Jaime Domínguez Buj i la colònia catalana

Al novembre de 2014, pocs dies després de la consulta del 9-N, aquest militar de currículum brillant va comparar el procés sobiranista català amb la pèrdua de les últimes colònies espanyoles, l’any 1989. Davant l’aleshores ministre de Defensa espanyol, Pedro Morenés, Buj va dir que Espanya assistia a ‘un procés que històricament es produeix sempre que el poder central és feble’, com en el cas de Cuba i les Filipines. ‘Quan la metròpoli esdevé feble es produeix la caiguda’, va dir el general.

Sobre el paper de l’exèrcit davant del procés sobiranista, Buj va afirmar que ‘no són garants de res, són una eina del govern per fer complir la llei i la Constitució’. En aquest sentit, el cap de l’exèrcit de terra espanyol va dir que els exèrcits havien d’estar preparats per ‘intervenir de la manera que el govern decideixi, sigui a l’interior o a l’exterior’.

