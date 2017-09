El PP ha suspès de militància el presumpte líder de la cèl·lula gihadista desarticulada a Melilla. El president del PP de Melilla, Juan José Imbroda, ha explicat que el jove expulsat del partit treballava al centre de menors Fuerte de la Purísima, on s’acullen més de tres-cents menors. Segons Imbroda, feia tres anys que el detingut no pagava les quotes del partit i, per tant, no tenia ‘drets polítics’ a la formació.

El presumpte terrorista conformava la cèl·lula juntament amb cinc persones més. Totes han estat detingudes. El grup es trobava ‘en un perillós nivell d’activació’. Segons Imbroda, l’assistència al seu lloc de feina al centre d’acollida de menors era irregular, ja que havia encadenat diverses baixes laborals. A més, havien percebut que s’estava radicalitzant, ha explicat.

El presumpte líder de la cèl·lula té 39 anys, la nacionalitat espanyola i resideix a Melilla. Va ser detingut per la policia marroquina perquè es trobava al Marroc. Se l’acusa d’encarregar-se de tasques de captació i adoctrinament seguint les directrius de l’autoanomenat Estat Islàmic i aprofitant la situació de vulnerabilitat dels joves que atenia.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]