Polèmica dins el PP valencià, que dimecres vol fer servir el ple de les corts per atacar la política lingüística del govern.

Ahir el diari Valencia Plaza publicava una suposada entrevista a un professor anònim que atacava l’ensenyament del català, tot afirmant: ‘L’espanyol i l’anglès projecten i integren, però el valencià aïlla i genera tensió.’

El grup popular a les Corts Valencianes va repiular el titular, cosa que desfermà una allau de protestes, incloses les de polítics i càrrecs institucionals de partits diversos.

Tanmateix, hores després el president provincial del PP de València i portaveu adjunt del partit a les corts feia un piulet per desmarcar-se del missatge i defensar la llengua.

