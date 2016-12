El president de Romania, Klaus Iohannis, ha rebutjat avui el nomenament de Sevil Shhaideh com a primera ministra. Shhaideh és una política tàtara que podia convertir-se en a primera mandatària musulmana de la UE.

El president no ha donat explicacions per rebutjar la proposta del partit socialdemòcrata (PSD), que va guanyar les eleccions. Tanmateix, algunes especulacions apunten que podria haver estat pels antecedents del marit de Shhaideh, d’origen sirià. Com recull The Guardian, el grup de periodisme d’investigació, The Rise Project, ha expressat en diverses ocasions el seu suport al president sirià, Baixar al-Assad, i al moviement xiïta libanès Hezbollah.

Després d’analitzar ‘correctament’ els arguments a favor i en contra, el president romanès ha decidit no acceptar la proposta i ha demanat al PSD que faci una nova proposta. El candidat oficial dels socialdemòcrates, Liviu Dragnea, no pot ser primer ministre perquè se l’acusa d’un frau electoral.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]