El president de l’Obra Cultural Balear, Jaume Mateu, ha fet una clara reivindicació de la llengua catalana en el discurs a la Nit de la Cultura, que s’ha fet avui al Teatre Principal de Palma. Després d’aquest 2016, en què s’ha commemorat el set-centè aniversari de la mort de Ramon Llull i el trentè de la promulgació de la Llei de Normalització Lingüística, Mateu ha dit que l’any vinent calia mantenir l’ambició en el terreny cultural i lingüístic.

‘Tenim dret què la llengua catalana, la nostra, se senti, es vegi, es percebi i s’estimi pertot, sense excepció’, ha dit. També ha demanat de fugir de ‘complexos, tebiors i timideses’ per exigir que la llengua catalana tingui el tractament de qualsevol llengua emancipada, no subordinada a cap altra.

Mateu ha fet una crida a les institucions de les Illes perquè facin seva aquesta legítima ambició lingüístico-cultural i que formi part dels seus eixos d’actuació. Per això ha demanat també al govern més inversió i decisió a l’hora de treballar per la llengua.

‘El 2017, l’any de fer valer el nostre país’

Mateu ha denunciat els greuges i menyspreus que rep el país per part de l’estat espanyol, i ha fet una crida a plantar-se des de la ‘radicalitat democràtica’ i amb esforç conjunt. Ha recordat que quan ha calgut s’ha dit prou i ha fet un clam a participar en els actes i mobilitzacions previstos per a la Diada de Mallorca, que se celebra el 31 de desembre.

