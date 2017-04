ACN València .-El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha convocat el pròxim dimarts 25 d’abril als diputats, diputades, senadors i senadores de les circumscripcions valencianes per a celebrar una trobada amb els portaveus i diputats de la cambra valenciana amb l’objectiu de tractar de fixar una posició davant les inversions previstes als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de 2017. Segons que ha informat el parlament valencià a través d’una nota de premsa, el president Morera ha recordat davant l’anunci efectuat pel PP avançant que no assistirà a la reunió que amb la convocatòria dóna compliment punt quart de la Declaració Institucional aprovada de manera unànime per tots els grups el 5 d’abril passat.

En aquest sentit, Morera recorda que en l’apartat quart s’indica que s’ha de convocar als diputats i senadors en una trobada, en el marc del 25 d’Abril (Dia de les Corts Valencianes), “per a traslladar-los les qüestions referides i coordinar accions per revertir esta situació injusta”.

“La declaració institucional del passat 5 d’abril, com totes les declaracions, estava signada per tots els grups i un dels punts era fer la reunió, la qual cosa s’ha fet i es realitzarà a les 11 hores del matí estigui qui estigui”, ha dit el president del parlament valencià.A través d’una nota de premsa, les Corts Valencianes han informat que el pròxim dimarts la reunió se celebrarà a l’hemicicle. Posteriorment se celebrarà l’acte institucional de lliurament de l’Alta distinció Francesc de Vinatea i al primer Premi Guillem Agulló. A continuació, a les 13:00 hores es llegirà la declaració institucional de les Corts Valencianes del 5 d’abril de rebuig als PGE a la porta del Palau dels Borja, amb presència d’entitats i col•lectius de la societat civil valenciana.

El PP rebutja “el teatre i la posada en escena”

En declaracions enviades als mitjans pel grup parlamentari popular a les Corts Valencianes, el diputat Rubén Ibañez ha dit que el seu partit es mostra favorable a un nou sistema de finançament però que rebutja participar “del teatre i la posada en escena que Morera vol fer el dia de les Corts”. En aquest sentit, Ibañez ha dit que les reivindicacions “no són teatre i comèdia son més serioses i Morera hauria d’estar a l’alçada”.

El diputat ha indicat que prova que el PP està a favor del finançament i inversions és que ha demanat que tots els grups signin una declaració institucional per reclamar que la Generalitat Valenciana “que no es torni a repetir la reducció del 50% en inversions que va provocar el 2016”.

