Els opositors a la independència de Letònia van intentar boicotar-la abandonant el parlament, igual com faran PP, Ciutadans i PSC aquesta setmana. En parlem en aquesta nova edició de VilaWeb Paper que ja podeu descarregar a partir d’ara. També hi oferim tots els detalls sobre l’aprovació de les lleis de desconnexió que aquesta setmana han de passar pel parlament.

En aquest número també hi trobareu l’editorial de Vicent Partal, el Mail Obert d’Oriol Izquierdo, les cartes creuades entre els directors de VilaWeb i Berria, Vicent Partal i Martxelo Otamendi i el text literari ‘Closcadelletra’, de Biel Mesquida. Tambéun reportatge de Marc Belzunces sobre la Intel·ligència Artificial i tota la informació sobre la Diada del Sí i de les banderes amb quatre barres, més enllà dels països catalans.

Són unes quantes pàgines amb el millor periodisme de VilaWeb, llestes per a ser impreses amb la impressora de casa o per a ser llegides de forma interactiva a les tauletes i el mòbils.

Els subscriptors de VilaWeb poden descarregar el diari des del correu que els arriba de la redacció cada dia a les deu del vespre. Si hi ha cap subscriptor que no rebi el correu, també pot accedir a VilaWeb Paper des d’aquesta pàgina (recordeu que ací hi ha totes les instruccions).

