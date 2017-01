La vice-secretària d’Estudis i Programes, Andrea Levy, ha exigit aquest dimecres que la Televisió Pública de Catalunya (TV3) no sigui ‘un altre cop altaveu dels independentistes’ i no retransmeti la Cavalcada de Reis del municipi barceloní de Vic, ja que, segons ha dit, animar els nens a dur fanalets amb l’estelada suposa ‘utilitzar-los’ per fer propaganda política.

‘Demanem a TV3, que es finança amb els diners de tots els catalans, que imposi un criteri de neutralitat i sentit comú. És una nit per als nens, per a la il·lusió i que no pot ser utilitzada de cap manera com a propaganda política per una plataforma audiovisual com és la televisió pública catalana’, ha emfatitzat.

Levy ha criticat que l’Assemblea Nacional Catalana vulgui fer d’aquesta cavalcada ‘un espai d’exclusió’ quan els Reis d’Orient han de ser un ‘exemple de tolerància, respecte i un espai de convivència’. Per aquesta raó, ha demanat a la Generalitat, que té responsabilitat directa a la televisió pública catalana, que insti a què no es retransmeti aquesta cavalcada en la qual s”instrumentalitza’ els nens.

‘Un bucle obsessiu’

La diputada del PP català ha considerat que l’independentisme ha entrat en un ‘bucle obsessiu i surrealista’. I ha afegit: ‘Demostra una manca total d’escrúpols, perquè ha situat els nens al centre d’una polèmica política’.

‘Ens sembla greu des del punt de vista ètic que l’ANC hagi volgut utilitzar menors amb finalitats de difusió propagandística. No els importa la cavalcada de Reis, sinó la seva campanya política independentista. La prova és que l’ANC només és present en aquesta campanya, que és la que vol retransmetre TV3’, ha conclòs.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]