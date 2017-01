El PP no té previst cobrir el forat de José María Aznar en la presidència d’honor del partit a la qual l’ex-president va renunciar el passat 20 de desembre, ja que no preveu canviar els seus estatuts quan estableixen que només poden ocupar el lloc els ex-presidents del partit i no queda ningú més que Mariano Rajoy, actualment en el càrrec.

Els populars han preparat una ponència d’estatuts per al seu debat al 18è congrés i en el document no s’inclou cap canvi sobre aquesta qüestió, tot i que cap la possibilitat que es presentin esmenes durant aquest conclave i s’aprovi alguna novetat. El document ha estat coordinat per Fernando Martínez-Maíllo, vice-secretari d’Organització del PP.

La redacció de l’article 45 prevista de moment és idèntica a l’actual: el congrés del PP pot nomenar un president d’honor entre els qui hagin estat presidents del partit i hagin contribuït ‘de manera determinant a l’enfortiment del projecte polític’. És a dir, si no hi ha canvis, el lloc quedarà vacant.

El PP només ha tingut tres presidents des que va néixer com a tal, després de la refundació d’Aliança Popular el 1989. El primer va ser Manuel Fraga, que va morir el 2012, al qual el partit manté el reconeixement com a President Fundador. Després va venir José María Aznar el 1990, qui al seu torn va deixar com a successor Mariano Rajoy el 2004.

Al congrés d’aquest any Aznar va ser elegit president d’honor a proposta de Rajoy, càrrec en el qual ha estat revalidat pels congressos posteriors del 2008 i 2012. Ja no ocorrerà el mateix en el següent, convocat del 10 al 12 de febrer a Madrid.

