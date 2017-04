BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El diputat del PP al Parlament Fernando Sánchez, ha considerat que l’acte unitari que el Govern ha fet aquest divendres per ratificar el seu compromís amb el referèndum no té cap valor i és “una provocació que no serveix per a res”.

“És una foto per seguir enganyant i distraient la gent. Si volen fer alguna cosa, que la facin però que deixin d’enganyar la gent i n’assumeixin les conseqüències”, ha declarat abans de participar en la reunió amb el Govern sobre el compliment dels compromisos assumits en el ple d’emergència social.

Sánchez ha recordat que aquesta reunió estava convocada per les 9:30 d’aquest divendres però es va retardar a les 11:00 per “fer-se una foto per al procés independentista”.

“Veiem quines són les prioritats del Govern de la Generalitat: prefereix ajornar i desplaçar el pacte per la pobresa i fer-se una foto que no serveix per a res per al procés independentista”, ha reiterat.

Ha afegit que “avui hi hauria una disminució substantiva de la pobresa a Catalunya” si els líders de l’independentisme haguessin dedicat a combatre la pobresa la mateixa feina que han invertit en el procés independentista.

