El XVIII congrés del PP ha debatut aquest cap de setmana els textos de les ponències de Política i d’Administració Territorial, on els populars coronen la ‘unitat d’Espanya, la solidaritat territorial i la cohesió social’ com a principis irrenunciables del seu ‘projecte nacional’. ‘Ningú no pot disposar de forma autònoma ni qüestionar de manera unilateral’, diu la ponència, en clara al·lusió al referèndum que està preparant l’executiu català.

‘Refermem que no té cabuda al nostre país, a la nostra Constitució i al nostre ordenament jurídic un referèndum d’autodeterminació’, diu el text. La mateixa ponència estableix que el PP defensa un model basat en els principis constitucionals ‘de la indissoluble unitat de la nació espanyola i la garantia del dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions que la integra’. La unitat d’Espanya apareix de manera recorrent també a la ponència Política, que situa la ‘sobirania nacional’, la ‘llibertat’ i ‘la igualtat en drets i obligacions de tots els espanyol’“ com a ‘pilars fonamentals’ de la ‘convivència democràtica’.

El text destaca que aquesta unitat i igualtat s’articula a través del compromís amb la Constitució de 1978. ‘La nostra defensa activa de la sobirania nacional va unida al reconeixement de la pluralitat i diversitat de les nostres regions. Creiem que les nostres llengües i tradicions reforcen la unitat de la nació espanyola’, diu. Al seu article 2, la ponència estableix que el PP és un partit nacional amb vocació europeista i compromès amb la llibertat, amb la democràcia constitucional i la defensa dels principis i valors del centre reformista, i per tant defensa la unitat d’Espanya, la solidaritat territorial la cohesió social com a principis irrenunciables del seu projecte nacional.

