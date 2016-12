Durant el ple d’avui de la Diputació de Barcelona, el portaveu del PP, Ramón Riera, ha criticat amb duresa les paraules de la diputada de la CUP – Poble Actiu Maria Rovira, que havia dit que la democràcia actual és de baixa intensitat. ‘Si això és una democràcia de baixa intensitat, no podrien fer el que fan els grups de la CUP. En temps de Franco, vostès no podrien assetjar una caserna de la Guàrdia Civil perquè serien morts o detinguts’, ha dit Riera. I ha repetit encara una altra vegada aquesta expressió. Tot seguit, ha afegit: ‘Hi ha camins per a manifestar-se, no es pot admetre que és una democràcia de baixa intensitat. És una democràcia plena’.

Aquest bescanvi de declaracions s’ha fet durant el debat d’una moció que presentava la CUP – Poble Actiu en defensa de la llibertat d’expressió i solidaritat amb els independentistes encausats per haver cremat fotografies del rei espanyol. Rovira ha dit que la cremada de fotos era un acte de protesta simbòlic emparat per la llibertat d’expressió. Així mateix, ha demanat que el ple no reconegués l’autoritat dels tribunals espanyols i que dimitís el conseller d’Interior, Jordi Jané, com a màxim responsable de l’actuació dels mossos d’esquadra.

Després de llegir el text de la moció, Rovira ha estripat una fotografia de Felipe VI. Ramón Riera, abans de començar la seva intervenció, ha demanat que aquell gest de Rovira constés en acta.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]