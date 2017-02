El portaveu de Ciutadans (C’s) a la Diputació de València, José Enrique Aguar, ha presentat una carta en la qual sol·licita la baixa del partit i ha demanat abandonar el grup provincial per passar al de no adscrits de la corporació provincial. Segons la carta enviada al president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, el diputat manifesta que es va afiliar a C’s per motius ideològics però que ara sent traïts ‘els principis de progrés, centralitat i liberalitat’: ‘El partit ha retrocedit a posicions de dretes que l’han fet convertir-se en marca banca del PP’, diu a la carta, enviada tres dies després del congrés en què C’s s’ha proclamat liberal-progressista.

El diputat remarca que des de la seva afiliació s’ha bolcat amb totes les activitats locals, provincials i regionals però que amb el pas del temps C’s ha anat perdent l’esperit de moviment cívic-polític amb el qual va néixer i que va il·lusionar molta gent, sosté. Pel que fa al País Valencià, Aguar considera que l’actual direcció està controlada per ex-militants del PP triats per la cúpula d’Albert Rivera. ‘La seva manera de dur el partit és dictatorial, de dalt a baix, de manera similar a com funcionen altres partits que tant hem criticat’.

Aguar afegeix que conservava esperances en el VI congrés, fet el passat cap de setmana, confiant que el partit recuperés l’esperit ciutadà original i que tornés a reil·lusionar la militància i la ciutadania. En la seva opinió, del congrés, C’s ha sortit ‘menys socialdemòcrata, menys transparent, menys democràtic i amb una estructura en la qual la base no pinta res’ i sense permetre veus que pensin de manera mínimament diferent.

Per aquest motiu, el diputat argumenta que per coherència pròpia amb les meves idees ha decidit donar-se de baixa del partit. Aguar afegeix que el seu objectiu és el de continuar treballant pels valors en els quals creia el partit i que C’s ha deixat de defensar. ‘Deixo C’s però altres l’han deixat abans que jo, els que han col·laborat a buidar-lo de la seva essència, fent batzegades a la recerca de rendibilitats electorals’.

