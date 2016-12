El portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de Castelló, Vicente Vidal, va protagonitzar dijous la polèmica de la jornada quan va abandonar el ple després que la vice-batllessa de Compromís, Ali Brancal, respongués en català una pregunta feta en castellà.

Es tractava del primer ple en què els ciutadans podien participar. María Jesús Garrido, activista de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) va preguntar, en castellà, pel calendari d’actuacions de l’equip de govern en relació als desnonaments. Al seu torn, Brancal, com a responsable d’aquesta qüestió, es va dirigir a Garrido en català fent-li saber que li entregaria un document explicatiu en castellà.

Com explica Eldiario.es, pocs segons després d’iniciar la seva intervenció, el portaveu de Ciutadans es va aixecar del seu escó i va interrompre la vice-batllessa. Visiblement molest, va preguntar per què no es responia en castellà: ‘No tenim dos idiomes? Per què no respon en castellà? És una qüestió d’educació’. I seguidament va abandonar la sala de plens.

La reacció va sorprendre la resta de regidors. Durant el ple, Vidal ja s’havia indignat amb d’altres decisions, com la de declarar Castelló com a ciutat compromesa amb la protecció i el no sacrifici dels animals. Una iniciativa que, de fet, havia presentat el mateix grup de Ciutadans.

