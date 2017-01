El Port de Barcelona ha operat aquest 2016 un total de 2,2 milions de contenidors TEU (equivalent als 20 peus de mida), el que representa un creixement del 14,5% interanual, segons ha informat aquest dimarts al matí el president de la instal·lació portuària, Sixte Cambra, en una roda de premsa. El comerç exterior de contenidors ha superat els 1,2 milions d’unitats, amb un increment del 3,8% en les exportacions (fins els 683.527) i un creixement del 8,7% en les importacions (fins els 518.480 contenidors). Pel que fa als principals mercats internacionals que operen al Port de Barcelona, destaca Àsia-Oceania, que representa el 77% de les importacions i el 43% de les exportacions (mesurades en contenidors TEU plens).

